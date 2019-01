Heidenau

Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz ( CDU) strebt eine zweite Amtszeit an. Auf einer Mitgliederversammlung hat ihn der CDU-Stadtverband zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 1. September dieses Jahres nominiert. Seit 2012 hat Opitz das Amt des Stadtoberhauptes inne, zuvor war er 22 Jahre lang Beigeordneter in der Elbestadt. Wie bereits vor sieben Jahren wurde er von den CDU-Mitgliedern mit 100 Prozent zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Bei der Bürgermeisterwahl am 7. Oktober 2012 erhielt er 58,1 Prozent der Stimmen.

Auf der Mitgliederversammlung stellten die Heidenauer Christdemokraten auch ihre Liste für die Stadtratswahl am 26. Mai dieses Jahres zusammen. 16 Kandidaten schickt die Union ins Rennen um die 22 Sitze. Spitzenkandidat ist der langjährige Fraktionsvorsitzende Reno König. Ihm folgen die jetzigen Stadträte Mirko Tillack, Silke Stelzner, Volker Bräunsdorf, Peter Leichsenring, Cornelia Schmiedel, Georg Linder, Ralf Lamprecht und Alexander Hesse. Sie stellen sich zur Wiederwahl. Neu in den Stadtrat wollen Sandra Gockel, Richard König, Vladimir Lobko, Cornelia Sprenger, Marcus Matzka, Conny Schüßler und Rico Schulz einziehen. Bei der letzten Wahl vor fünf Jahren konnte die CDU die meisten Stimmen auf sich vereinen. Mit elf Sitzen bildet sie die größte Fraktion.

Von S.K.