Altenberg

Die sächsische Landesregierung hat ein „Investitionspaket Wintersport“ auf den Weg gebracht. Mit insgesamt 2,5 Millionen Euro unterstützt der Freistaat die Wintersportzentren im Mittel- und Osterzgebirge. Von der Summe bekommt der Luftkurort Altenberg 580000 Euro für seine Biathlon-Arena ab. „So sollen die einzelnen Langlaufstrecken entkoppelt und der Stadionbereich der Biathlonanlage verbreitert werden“, teilte Staatskanzleichef Oliver Schenk ( CDU) nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit.

Mit der Investition sollen künftig Doppelnutzungen von Strecken abgeschafft und die Trainingsbedingungen für die Sportler verbessert werden. Derzeit müssen die Biathleten bei ihren Übungsrunden noch Obacht auf Fahrzeuge geben, die zur Schießhalle wollen oder von dieser kommen. Der Zufahrtsweg wird von der Trainingsstrecke entkoppelt. „D.h., wir legen parallel in dem Bereich eine neue Übungsstrecke an. Damit die Trennung auch funktioniert, müssen wir zudem eine Brücke bauen“, berichtete Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Dadurch können sich die Biathlonathleten voll auf den Langlauf – im Winter auf normalen Skiern und im Sommer auf Rollskiern – konzentrieren.

Mit der Verbreiterung im Stadion will man in Zukunft verhindern, dass Athleten, die aufgrund von Fehlschüssen Strafrunden drehen müssen, nicht denen in die Quere kommen, die sich auf der Laufstrecke befinden, und ungewollt behindern bzw. dass sich Sportler, die fehlerfrei am Schießstand waren, nicht in den Strafbereich verirren. Deshalb wird das Stadion erweitert und ein separater Strafrundenbereich angelegt.

Kirsten zeigte sich sehr erfreut und dankbar über die Geldspritze. Bei Baukosten von insgesamt 680000 Euro verbleibt aufgrund der hohen Förderquote ein Eigenanteil von 100000 Euro bei der Stadt. In diesem und nächsten Jahr möchte Altenberg die Investition umsetzen.

Von Silvio Kuhnert