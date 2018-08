Freital

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) hat in Freital begonnen, den Hochwasserschutz an der Vereinigten Weißeritz zu verbessern. Seit Montag sind Arbeiter dabei, Schäden an der Gewässersohle zu beseitigen, die noch von der Juniflut 2013 stammen. Ziel dieses Vorhabens sei es, die Abflusskapazität zu erhöhen, teilte die Behörde mit Sitz in Pirna mit. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten durchgeführt und sollen voraussichtlich im Jahr 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten dafür liegen bei rund 3,3 Millionen Euro. Sie werden aus Mitteln des Freistaates Sachsen und des Bundes finanziert.

An der ehemaligen Feilenfabrik sowie zwischen den Brücken Krönertstraße und Poisentalstraße wurde die Flusssohle beim Junihochwasser 2013 um 1,5 Meter ausgespült. Diese Sohlerosion wird nun beseitigt. Gleichzeitig müssen die angrenzenden Uferbereiche saniert und die Ufermauern teilweise erhöht werden. „So kann hier künftig ein Hochwasserabfluss von 230 Kubikmeter pro Sekunde erreicht werden“, informierte die LTV. Oberhalb der Brücke Krönertstraße sind keine weiteren Maßnahmen nötig, da dort diese Abflusskapazität für Hochwasser bereits vorhanden ist.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse im Baustellenbereich werden an der Straße „An der Weißeritz“ teilweise Parkverbote eingerichtet.

Von S.K.