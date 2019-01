Dresden

Während andere 2019 am ersten Tag gemütlich angingen, erklommen zwei Dresdner gleich einen Gipfel. Grischa Hahn und Iris Brombach hatten sich für ihre Bergsteigertour den Hirschquellenturm auserkoren. Er befindet sich im Schmilkaer Gebiet nahe des Lehnsteigs in der Sächsischen Schweiz.

Die Kletterer überlegten am Silvester-Abend lange, um ein geeignetes Ziel für die Besteigung eines Neujahrsgipfels zu finden. Denn aufgrund der nassen Witterung war an normales Klettern nicht zu denken. Der Sandstein ist bei Feuchtigkeit brüchiger als sonst, Griffe und Tritte können abbrechen. Deshalb sprangen die Felskletterer über eine Kluft direkt auf den Hirschquellenturm. Was im Sommer kein Problem ist, stellt bei nassen, stürmischen Verhältnissen durchaus eine Herausforderung dar. Der Alter Weg, den die Jahreserstbesteiger nahmen, hat die Sprungschwierigkeit 2.

Eine Jahreserstbesteigung durchzuführen und das Neue Jahr auf einem Gipfel zu begrüßen, ist ein Brauch sächsischer Kletterer. Zur Gepflogenheit gehört auch, ins Gipfelbuch einen Spruch einzutragen. Grischa Hahn und Iris Brombach schrieben ein Gedicht hinein, mit dem sie Kritik am Sächsischen Bergsteigerbund ( SBB) üben. Der will das Klettern in der Sächsischen Schweiz moderner und zeitgemäßer gestalten.

Grischa Hahn betont: „Der Tradition widerspricht die Einführung der neuen, klemmkeilartigen Sicherungsmitteln, genannt Ufo.“ Im Elbsandstein wird seit über 100 Jahren herkömmlich mit Seilschlingen gesichert und mit nur wenige Sicherungsringe stecken im Fels. Deshalb sei das Umgestalten von Kletterwegen an der Johanniswacht auch nicht im Sinne der Tradition.

In dem Klettergebiet im Bielatal ist der SBB dabei, nahezu 60 neue Ringhaken zur verbesserten Absicherung in die Felsen zu bohren. Dieses sogenannte Pilotprojekt droht die sächsische Kletterzunft zu spalten.

Die Kritik richtet sich auch gegen den Geschäftsführer des SBB Christian Walter, der unlängst auf einer Vereins-Strategietagung meinte, an jedem Klettergipfel müsse heutzutage eine Möglichkeit bestehen, gefahrlos hinaufzukommen. Der Kletterer Herbert Richter, der in den 60er Jahren zu den Besten im Elbsandstein gehörte, erwiderte darauf ironisch: „Dann installieren wir doch gleich Feuerleitern an den Gipfeln.“ Aus der bewussten und freiwilligen Beschränkung im Gebrauch künstlicher Sicherungsmittel resultiere die auf der Welt einmaligen Art und Weise der Elbsandsteinkletterei.

Die traditionell eingestellten Kletterer denken, dass das SBB-Vereinszentrum mit seiner neuen Kletterhalle, wo die Kletterer mit guter Absicherung an Kunststoffgriffen üben, zwar dem Verein viele neue Mitglieder (momentan 15000) beschert. Aber sie zweifeln, ob alle Kletterer, die dann auch im Elbsandstein unterwegs sein werden, die Tradition, die Natur und die spezielle Kletterkultur achten.

Von Mike Jäger