Meißen

Das Sanierungsvorhaben am Handwerkerhaus, Görnische Gasse 35, in Meißen ist mit dem „ Bauherrenpreis 2018“ der „ Arbeitsgemeinschaft Historische Städte“ ausgezeichnet worden. Das teilt die Stadt Meißen mit. Mit der Sanierung sei ein wichtiger Beitrag zur Revitalisierung der Gasse erfolgt, die eine historische Verbindung zwischen Altstadt und der Porzellanmanufaktur bildet, so die Begründung.

Nach langem Leerstand, Substanzverlust und mehrfachem Eigentümerwechsel gelang den Bauherren, Bettina und Jörg Martin Freydank, gemeinsam mit der Denkmalpflege die Rettung des Gebäudes. „Gleichzeitig hat sich hier auf beeindruckende Weise gezeigt, wie sich historische Substanz als Eigenheim nutzen lässt“, heißt es von der Stadt. Für die von 2015 bis 2017 erfolgte Sanierung zeichnete das Meißner Architekturbüro Hauswald verantwortlich. Der Preis ist mit 1500 Euro und einer Bronzeplakette dotiert.

Zum sechsten Mal hat die Arbeitsgemeinschaft den Bauherrenpreis ausgelobt. Neben Meißen sind die Städte Bamberg, Görlitz, Lübeck, Stralsund und Regensburg Mitglied. Die ausgezeichneten Projekte sollen Vorbildwirkung für das Bauen in den historischen Altstädten haben. Bis zum 6. März 2019 ist im Rathausfoyer eine Ausstellung mit den Wettbewerbsbeiträgen zu sehen.

Von DNN