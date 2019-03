Coswig

Der Bau der Moritzburger Straße im Coswiger Spitzgrund schreitet voran: Als nächstes soll ab Montag, 25. März, die Kreuzung zwischen Moritzburger Straße und Friedewaldstraße gesperrt werden. Dies sei der Stadtverwaltung zufolge notwendig, um die dort liegenden Leitungen zu erneuern und die Kreuzung ordnungsgemäß auszubauen.

Ab 12. Mai sollen die Kreuzung und der derzeit im Bau befindliche Straßenabschnitt zwischen Kreuzung und dem Nahversorgungszentrum Spitzgrund wieder für den Verkehr zur Verfügung stehen. Bis dahin ist die Friedewaldstraße über die Hohensteinstraße erreichbar. Die am Wald gelegenen Häuser der Moritzburger Straße einschließlich der Gaststätte Spitzgrundmühle können über die Auerstraße erreicht werden.

Der Busverkehr der Linien 400 und 401 wird in beiden Richtungen über den Sachsenlaufweg geführt. Die Bushaltestelle an der Förderschule muss verkehrsbedingt entfallen, die Kinder steigen an der Friedewaldstraße ein und aus. Die Buslinien nach Moritzburg (405) und Großenhain (460) fahren über die Auerstraße. Eine Ersatzhaltestelle wird vor der Gaststätte Spitzgrundmühle errichtet.

Von as