Dresden/Bautzen

Das Gezerre um den künftigen Betrieb der Bahnstrecken in Ostsachsen ist entschieden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch über 2019 die Länderbahn Trilex künftig auf den Gleisen zwischen Dresden, Görlitz und Zittau unterwegs sein. Im Streit um die Vergabe hat das Oberlandesgericht Dresden jetzt eine entsprechende endgültige Entscheidung getroffen.

Vor knapp einem Jahr hatten die beiden Verkehrsverbünde Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) und Oberlelbe (VVO) gemeinsam mit den Partnern in Tschechien nach einer vorangegangenen Ausschreibung die Strecken neu vergeben. Der Zuschlag ging an die Bahngesellschaft Start Ostsachsen – einer Tochter der Deutschen Bahn. Eine Entscheidung, die die Länderbahn, die seit 2014 die Strecken in Ostsachsen, die teils bis nach Tschechien reichen, bedient, so allerdings nicht hinnehmen wollte.

Ostsächsische Bahnstreckens sind ein heißes Eisen

Die im Verfahren als zweiter Bieter unterlegene Länderbahn legte Beschwerde bei der Vergabekammer ein – und hatte damit Erfolg. Der Freistaat verbot die Vergabe an die Bahntochter. Die Länderbahn hatte dabei vor allem darauf verwiesen, dass die Tochter der Bahn bisher mehr oder weniger nur auf dem Papier existiert und als Unternehmen bisher keine Erfahrungen bei der Beförderung von Reisenden vorweisen kann. Das war allerdings ein Kriterium in der Ausschreibung.

Doch die Entscheidung der Vergabekammer wollte daraufhin wiederum die Bahn nicht gelten lassen und zog vor das Oberlandesgericht. Am Freitag verkündete das Ge­richt nun die Entscheidung, die Be­schwerde abzuweisen, wie der für die Ausschreibung federführende Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien mitteilte. Die schon ge­troffene Entscheidung der Vergabekammer wurde somit bestätigt.

Formal müssen die Gremien der beteiligten Zweckverbände und die betroffenen Kreise Liberec und Ústí in Tschechien – durch der­en Gebiete Teile der grenzübershchreitenden Verbindungen verlaufen – nun einen neuen Vergabebeschluss herbeiführen. Die Sitzungen sind laut Zvon bereits anbe­raumt und werden vor­aussichtlich im März stattfinden.

Um diese Bahnstrecken geht es Dresden-Görlitz (RE 1 und RB60) – über Klotzsche, Radeberg, Bischofswerda, Bautzen und Löbau. Görlitz-Bischofswerda (RE 1V) – über Löbau und Bautzen. Dresden-Liberec (RE2) – über Klotzsche, Radeberg, Wilthen, Ebersbach und Zittau. Dresden-Zittau (RB 61) – über Klotzsche, Radeberg, Wilthen und Ebersbach. Liberec-Seifhennersdorf (L7) – über Zittau und Varnsdorf

Bei der Ausschreibung hatten sich jedoch ohnehin nur die beiden Gesellschaften beworben. Mit dem zunächst abgelehnten Angebot der Länderbahn liegt somit eine zweite, rechtsfähige Offerte vor, worauf die Gremien dann auch sehr wahrscheinlich zurückgreifen werden. Faktisch ist damit die Vergabe an das zunächst unterlegene Eisenbahnunternehmen entschieden.

Die Bahnstrecken sind in Ostsachsen sind bereits seit Jahren ein buchstäblich heißes Eisen. Schon bei der Vergabe 2014 hatte es heftigen Knatsch gegeben. Damals war die Deutsche Bahn, deren roten Zü­ge bis dahin durch Ostsachsen rollten, nur als zweiter Sieger aus der Vergabe hervorgegangen und legte deshalb ein Veto bei der Vergabekammer ein – allerdings ohne den er­hofften Erfolg. Auf eine erneute Chance muss die Bahn nun allerdings lange Warten: Die jetztige Vergabe sieht einen Be­trieb der Strecken für die nächsten zwölf Jahre vor – also bis Ende 2031.

Von Sebastian Kositz