Pirna/Freital

Der Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt hat begonnen. Trotzdem gibt es noch mehr als dreihundert freie Ausbildungsstellen in rund einhundert verschiedenen Berufen, die bisher unbesetzt blieben. Deshalb lädt die Agentur für Arbeit zum „Last-Minute Ausbildungs-Aktionstag“ ein. Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag in der Tasche und deren Eltern können sich am 28. August, von 14 bis 18 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) Pirna, Seminarstraße 9, sowie in der Agentur für Arbeit Freital, Dresdner Straße 107, 2. Etage, Raum 2.22, über freie Lehrstellen informieren und rund um das Thema Ausbildung und Beruf beraten lassen.

Ausbildungssuchende sollten ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Zeugnissen dabei haben. Infos gibt es im Netz unter http://dasbringtmichweiter.de/ausbildungklarmachen/.

Von Carolin Seyffert