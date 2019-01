Moritzburg

Großer Andrang am Sonnabend auf Schloss Moritzburg: Der „echte Prinz“ gab sich die Ehre – und Hunderte Fans des Kultfilms „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ standen Schlange, um ein Autogramm von Schauspieler Pavel Trávníček zu ergattern. Der 68-jährige Tscheche betrat pünktlich um 14 Uhr die „Königliche Schlossküche“ am Ende der „Aschenbrödel“-Ausstellung. Nach einem kurzen Hallo schüttelte er fleißig Hände, lächelte in Kameras und signierte unverdrossen Souvenirs. Eintrittskarten, Ausstellungsflyer, Autogrammkarten, DVDs und Bücher mussten als „Schreibunterlage“ herhalten. Meist waren es Frauen und Kinder, die sich freudestrahlend eine Unterschrift abholten – die Herren wurden an die Handys und Fotoapparate „abkommandiert“. Die Besucher kamen nicht nur aus Dresden und Umgebung; viele Filmliebhaber waren extra aus Tschechien angereist.

Vor mehr als 45 Jahren spielte Pavel Trávníček den Prinzen im Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, ohne den für viele Zuschauer kein Weihnachtsfest denkbar ist. Damals hatte Trávníček gerade die Schauspielschule abgeschlossen, und auch seine 19-jährige Filmpartnerin Libuše Šafránková stand ganz am Anfang ihrer Karriere. Die Innenräume des Moritzburger Schlosses allerdings erlebten die beiden nicht als Drehort – die „Indoor-Szenen“ entstanden nämlich im Babelsberger Filmstudio. Aber seit die Aschenbrödel-Sonderausstellung im Schloss zu sehen ist, war Trávníček schon des Öfteren zu Gast. „Ich hoffe, dass ich nicht so schnell alt werde, damit mich die Fans auch im nächsten Jahr noch erkennen“, ulkte der Schauspieler.

Bereits mehr als eine Million Besucher haben die 2009 eröffnete Ausstellung in Moritzburg gesehen. Das barocke Jagd- und Lustschloss Augusts des Starken war Anfang der 1970er Jahre unter mehr als 20 Vorschlägen als Drehort für den Aschenbrödel-Film ausgewählt worden.

