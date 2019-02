Pirna

Das Vereinsgebäude der Sächsischen Begegnungsstätte ( SBS) in Pirna-Copitz sorgt derzeit für Aufsehen: Die Einrichtung soll laut Verfassungsschutz mit der radikal-islamistischen Muslimbruderschaft in Verbindung stehen. Im Rahmen der jüngsten Stadtratssitzung hat die Fraktion „ Pirna kann mehr – Blaue Wende“ einen Antrag eingebracht, um die Thematik in den Fokus des Stadtrats zu rücken.

Im Jahr 2016 hat die SBS das Gebäude an der Brückmühle in Copitz gekauft und hergerichtet. Sowohl das Herder-Gymnasium als auch die Diesterweg-Grundschule liegen in unmittelbarer Nähe der so genannten „ Al Salam“-Moschee. Eigenen Angaben zufolge versteht sich die SBS zwar als „multikulturelle und religionsübergreifende Einrichtung“. Unter dem Deckmantel harmlos wirkender Vereinsaktivitäten steckt jedoch eine Organisation, die der Verfassungsschutz seit längerem beobachtet: Die Behörde ordnet die SBS als extremistische Bestrebung der islamistischen Muslimbruderschaft zu.

„Wenn die Warnungen des Verfassungsschutzes zutreffen – und es gibt wenig Anlass, daran zu zweifeln – dann sollten wir uns dringend mit diesem Thema auseinandersetzen und mögliche Konsequenzen zusammen beraten“, so Antragsteller Tim Lochner. Konkret erwartet er eine vollumfängliche Information von der Verwaltung, dem Integrationsbeauftragten und einem Vertreter des Verfassungsschutzes. Zuspruch erhält der Antrag unter anderem von der Fraktion „Wir für Pirna – Freie Wähler“.

Die Sächsische Begegnungsstätte soll mit der Muslimbruderschaf in Verbindung stehen. Quelle: Daniel Förster

Laut jüngstem Verfassungsschutzbericht versucht die Sächsische Begegnungsstätte, für die Muslimbruderschaft Strukturen aufzubauen. Die Dresdner Organisation hat unter dem ägyptischen Prediger Saad Elgazar bereits nach Zittau, Meißen, Riesa, Görlitz und Leipzig expandiert. „Die Mehrheit der bisher bei Veranstaltungen der SBS aufgetretenen Redner, Referenten oder Gastimame wiesen Bezüge zur Muslimbruderschaft oder ihr nahestehender Organisationen auf“, heißt es vom Verfassungsschutz.

Lochner kritisiert unter anderem, dass die Stadtverwaltung die Warnungen des Verfassungsschutzes bislang ausgesessen habe. „Es ist kein Geheimnis, mit wem man es hier im Zweifel zu tun hat. Nur Pirnas Verwaltung schweigt offenkundig bisher dazu“, meint Stadtrat Lochner.

Von Junes Semmoudi