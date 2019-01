Pirna

Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) will in den nächsten drei Jahren rund 6 Millionen Euro in die Sanierung ihrer Gebäude im Copitzer Quartier Lindenstraße investieren. Wie die Wohnungsgesellschaft mitteilt, sollen die Arbeiten im März beginnen.

Das Quartier Lindenstraße umfasst vier sechsgeschossige Wohngebäude, die in den 80er Jahren entstanden sind und Ende der 90er Jahre erstmals umfassend saniert wurden. In den nächsten Jahren lässt die WGP an einigen Wohnungen Balkone nachrüsten. Bereits vorhandene Balkone werden erneuert oder gegen neue Anlagen ausgetauscht. An zwei Gebäudeeingängen werden Personenaufzüge angebaut. Alle Gebäude im Quartier erhalten zudem an der Außenfassade und in den Treppenhäusern eine neue Farbgebung.

Von Junes Semmoudi