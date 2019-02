45 Künstler kommen nach Meißen

Meißen

Der Meißner Grafikmarktwirft seine Schatten voraus. Eine Jury hat nun aus rund 60 Bewerbungen 45 Künstler aus Meißen und der Region ausgewählt, die am 9. und 10. März dieses Jahres jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ihre Arbeiten in den Ausstellungsräumen der Albrechtsburg präsentieren dürfen. Unter ihnen sind beispielsweise der Radebeuler André Uhlig (Foto), der jüngste Kulturpreisträger der Lößnitzstadt, Jens Kuhbandner, sowie der Weinböhlaer Freiluft- und Landschaftsmaler Steffen Gröbner sowie Gabriele Seitz und Ulrike Körner. Erstmals tritt der Freundeskreis der Albrechtsburg Meissen e. V. in Kooperation mit der Albrechtsburg, der Stadt und dem Gewerbeverein Meißen als Veranstalter des Grafikmarktes auf. In den vergangenen Jahren kamen regelmäßig über 5000 Besucher.

Von DNN