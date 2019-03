Dresden/Meißen

Chris-Reiner R. war am Dienstag nicht sehr begeistert über die Presse im Verhandlungssaal und zeigte erst einmal freundlich den „schlimmen Finger“. Der 24-Jährige muss sich wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Diebstahl vor dem Dresdner Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 24-Jährigen vor, am 28. Juli vergangenen Jahres am Elberadweg bei Meißen eine Frau sexuell missbraucht und sie nach der Tat auch noch bestohlen zu haben.

Laut Anklage war die Frau gegen 18 Uhr mit ihren Rad in Leutewitz ,von Riesa Richtung Meißen unterwegs, als sie von dem Angeklagten angesprochen und nach dem Weg gefragt wurde. Plötzlich soll er ihr den Arm um den Hals gelegt und sie und ihr Rad in ein Sonnenblumenfeld gezerrt und sie dort mehrmals vaginal und anal vergewaltigt haben. Die Frau, die 2016 einen Herzinfarkt erlitten hatte und der eine erneute Herzoperation bevorstand, bekam Atemnot und heftige Herzschmerzen und war deshalb kaum in der Lage sich zu wehren.

Als andere Radfahrer in unmittelbarer Nähe vorbei fuhren, habe der Angeklagte ihr den Mund zugehalten, damit sie nicht schreien kann. So wurde niemand auf die Tat aufmerksam. Danach nahm er ihr Handy und fünf Euro aus ihrer Tasche und verschwand.

Das Opfer fuhr dann in ein Krankenhaus nach Radebeul, um sich wegen der akuten Herzschmerzen untersuchen zu lassen und erzählte dort von der Vergewaltigung. Das Klinikpersonal informierte die Polizei. „Sie beschrieb den Täter und konnte sich vor allem an seine schiefen und dunkel verfärbten Zähne erinnern“ sagte eine Polizeibeamtin. Chris-Reiner R. wurde einige Wochen später festgenommen.

Sein Mandant werde Angaben machen und auch Fragen beantworten, erklärte der Verteidiger, der für die Vernehmung des Angeklagten aber den Ausschluss der Öffentlichkeit forderte. Dem gab die Kammer auch statt. So blieb zunächst unklar, ob der Angeklagte den Tatvorwurf eingeräumt oder zurückgewiesen hat. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler