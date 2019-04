Ein Radweg entlang der Staatsstraße 163 – dafür setzten sich am Sonnabend rund 70 Radfahrer mit ihren Drahteseln in Bewegung. Der Protestkorso soll die Behörden zum Umdenken bewegen. Zu der Aktion hatte die Bürgerinitiative (BI) „Panorama Fahrradweg an der S 163“ geladen.