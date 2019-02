Pirna

Der Stadt Pirna fördert soziale Einrichtungen und Angebote in diesem Jahr mit rund 195 000 Euro. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Gelder stehen zur Vergabe an einschlägige Vereine zur Verfügung, die sich in der Altenpflege, der Behindertenhilfe und der Wohlfahrtspflege engagieren.

Die Stadt Pirna stellt jährlich ein Budget bereit, um freiwillige Zuwendungen im freiwilligen sozialen Bereich erteilen zu können. Soziale Dienste erhalten in diesem Jahr rund 124 000 Euro. Hauptsächlich werden Betriebs- und Personalkosten der Freiwilligenzentrale, der Pirnaer Tafel sowie die Koordination des Soziokulturellen Zentrums Sonnenstein unterstützt. Im Bereich der offenen Altenpflege fördert die Große Kreisstadt hauptsächlich die drei großen Seniorenbegegnungsstätten auf dem Sonnenstein, in Copitz und in der Altstadt. Die finanzielle Unterstützung in diesem Bereich beträgt 2019 gut 71 000 Euro.

Von DNN