Radebeul

Zur Stadtratswahl am 26. Mai dieses Jahres treten in Radebeul 118 Kandidaten an. Sie bewerben sich um die 34 Sitze in dem Gremium. Der Wahlausschuss hat die Kandidatenlisten der sieben antretenden Parteien und Wählervereinigungen geschlossen.

Bei der letzten Stadtratswahl vor fünf Jahren wurden Radebeuls Christdemokraten mit 31,2 Prozent stärkste Kraft und eroberten elf Sitze. „Unser Wahlziel ist es, wieder stärkste Fraktion im Stadtrat zu werden“, teilte CDU-Stadtverbandschef Werner Glowka mit, „und unser Ehrgeiz, mehr als die 2014 errungenen elf Mandate zu erreichen.“ Spitzenkandidat ist Fraktionschef Ulrich Reusch, der auf der jüngsten Stadtratssitzung seine 20. Haushaltsrede hielt. Unter den 27 Wahlvorschlägen sind zehn amtierende Räte zu finden, lediglich Babette Walther tritt nach 15 Jahren nicht wieder an.

Die zweitstärkste Fraktion im Stadtparlament bilden derzeit die Freien Wähler. Acht Mandate haben sie momentan inne. Für den neuen Rat kandidieren auf ihrer Liste 21 Radebeuler. „Dies sind deutlich mehr Bewerber als zur Kommunalwahl 2014“, informierte Uwe Wittig, Ortsverbandsvorsitzender und Spitzenkandidat.

Mindestens 100 Unterstützungsunterschriften musste Bürgerforum/Grüne als einzige von den sieben kandidierenden Parteien und Wählervereinigungen sammeln. Mit fünf Sitzen ist das Forum zwar zurzeit drittstärkste Kraft im Rat, jedoch im Laufe der sich zu Ende neigenden Legislatur hat es sich als Verein neu konstituiert. 158 Radebeuler haben für die Liste mit den 25 Bewerbern, darunter die derzeit fünf amtierenden Räte, im Rathaus unterschrieben. Spitzenkandidatin ist Fraktionschefin Eva Oehmichen.

Die Linke schickt um Spitzenkandidat Daniel Borowitzki insgesamt neun Bewerber ins Rennen. Auf ihrer Liste ist Ramona Meinel zu finden, die derzeit noch für die Freien Wähler ein Mandat besitzt. Als einziger von den derzeit vier Linken-Stadträten stellt sich Michael Röhner aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl.

Bei der SPD treten erneut die drei derzeitigen Ratsmitglieder an. Zudem stehen zehn weitere Kandidaten auf ihrer Liste. Spitzenkandidat ist Fraktionschef Thomas Gey.

Die FDP möchte einen Generationswechsel vollziehen. Weder der langjährige Fraktionsvorsitzende Frank Sparbert noch Jan Mücke treten wieder an. Dafür wollen 16 Liberale mit Ortsgruppenchef Alexander Wolf an der Spitze einen Sitz im Stadtparlament erobern.

Zum ersten Mal tritt die AfD bei den Stadtratswahlen in Radebeul an. Für die Alternative für Deutschland kandidieren sieben Männer. Auf Listenplatz eins steht Autoschlosser René Hein.

Von Silvio Kuhnert