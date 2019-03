Der Rohbau für die Erweiterung des Gymnasiums Luisenstift in Radebeul steht. Am Mittwoch wurde Richtfest gefeiert. Derzeit arbeiten an dem Anbau insgesamt 14 Baufirmen. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten am rund 5,3 Millionen Euro teuren Erweiterungsbau abgeschlossen sein.