Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke beendet am 3. September seine Sommertour. In den vergangenen fünf Wochen traf er jeden Montagabend zahlreiche Bürger an verschiedenen Orten der Stadt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Beim letzten Termin ist auch Thomas de Maizière dabei.