Görlitz

Nach Angaben der Polizei haben zwei Männer aus Weißrussland im Alter von 36 und 38 offenbar gegen das Tierschutz- und Tierseuchenrecht verstoßen. Die beiden brachten mit ihren Fahrzeugen insgesamt 18 Katzen über die Grenze nach Deutschland. Am Mittwochnachmittag ist bei Kodersdorf zunächst der Ford-Transporter des 38-Jährigen von Bundespolizisten kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Beamten vier Katzenjungen, die auf der Ladefläche des Fahrzeuges frei umher spazierten. Zwar hatte der Fahrer für Katzennahrung gesorgt und auch an eine Katzentoilette gedacht, eine vorgeschriebene Transportbox fehlte jedoch.

Während der Kontrolle meldete sich plötzlich der 36-Jährige, der bis zu diesem Zeitpunkt im Hintergrund geblieben war. Er bot freizügig an, beim Übersetzen zu helfen. Wie sich später herausstellte, transportierte auch er mit seinem Nissan Katzen - 13 Katzenjunge und ein erwachsenes Tier. Auch in diesem Fall fehlten die Transportboxen. Der im Rhein-Sieg Kreis wohnende Fahrer des Nissan erklärte später, er wolle mit den Katzen möglicherweise eine Zucht aufbauen. Dass es tierschutz- und tierseuchenrechtliche Vorschriften für die Einfuhr in die EU gibt, wussten die Verdächtigen eigenen Angaben nach angeblich nicht. Neben der Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren gegen die weißrussischen Männer musste der beschuldigte 36-Jährige zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000,00 US-Dollar hinterlegen.

Wegen tierschutzwidriger Transportbedingungen wurden alle Tiere in die Dienststelle gebracht. Anschließend ist das zuständige Veterinäramt des Landkreises Görlitz verständigt worden. Dieses ordnete nach entsprechender Prüfung die Quarantäne für die Katzen an.

Von dnn