Lohmen

Auf der Staatsstraße 164 zwischen Lohmen und Doberzeit sind am Donnerstag kurz vor 11 Uhr ein Klein-Lkw Mitsubishi und ein Audi zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Lkw mit Anhänger von Lohmen in Richtung Pirna. Auf gerader Straße kam das Gespann auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommendem silbernen Audi zusammen. Dabei wurden sowohl der 26-jährige LKW-Fahrer als auch die 65-jährige Audifahrerin verletzt und zur Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Kameraden klemmten die Batterie des Audis ab. Die Polizeibeamten vor Ort nahmen die Ermittlungen auf. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und abgeschleppt – Der Schaden wurde auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. Die S164 war bis gegen 12.45 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Von mf