Struppen

In Ortsteilen der Gemeinde Struppen haben sich am Montag zwei Unfälle ereignet. Am Vormittag rutschte in Heeselicht eine 64-Jährige mit ihrem Ford Fiesta in den Straßengraben. Die Frau war auf der Straße nach Langenwolmsdorf unterwegs, kam auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und touchierte noch einen Begrenzungspfahl. Sie blieb unverletzt. Ebenfalls unverletzt blieb eine 52-Jährige, deren Wagen sich gegen 13.45 Uhr in Struppen Siedlung auf einem Feld überschlagen hatte. Auch sie war mit ihrem Opel von der Fahrbahn abgekommen.

Von fkä