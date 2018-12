Kaiserpfalz

Auf der Landstraße 215 im Burgenlandkreis sind zwei Autofahrer gegen 21 Uhr bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Der Unfallhergang sei noch unklar, teilte die Polizei in Halle mit. Ein Mann meldete den Unfall am Freitagabend bei der Polizei. Er sei kein Zeuge, sondern erst später an die Unfallstelle gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen waren ein Auto und ein Kleintransporter zwischen Kaiserpfalz in Sachsen-Anhalt und Wiehe in Thüringen frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrer (39 und 41 Jahre alt) starben noch an der Unfallstelle. Die Landstraße war gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Von wamsler.anna