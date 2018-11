Radebeul

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Jungen, die einen Winzerimbiss am Höhenweg verwüstet haben sollen. Die Vandalen rissen am Sonntagnachmittag gewaltsam einen Fensterladen auf, randalierten in den Räumen und setzten Papier in Brand. Auch das Dach und die Dachrinne beschädigten die Eindringlinge. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Eine Zeugin bemerkte zwei Jungen im Alten von etwa zehn Jahren, die von der Winzerhütte wegliefen. Einer der beiden trug kinnlanges, braunes, gewelltes Haar und war mit einer petrolfarbenen Steppjacke bekleidet. Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Nummer 0351/483 22 33 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Von DNN