Breitenau

Gegen zwei Bulgaren hat die Polizei die Ermittlung wegen Hehlerei aufgenommen. Die 26 und 27 Jahre alten Männer waren am Sonnabendmittag mit zwei Transportern auf der Autobahn 17 in Richtung Prag unterwegs. Kurz vor der tschechischen Grenze stoppte die Bundespolizei die beiden Wagen, weil acht Fahrräder im Bereich Hessen nach Diebstahl zur Fahndung standen. In den Fahrzeugen entdeckten die Beamten zwar nicht das besagte Diebesgut, konnten aber insgesamt 22 Fahrräder feststellen, für die die beiden Fahrer keinerlei Eigentums- bzw. Herkunftsnachweise erbringen konnten. Bei den Rädern handelte es sich um hochwertige Mountainbikes sowie E-Bikes.

Von DNN