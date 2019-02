Meißen

Am Mittwoch hat die Meißner Polizei in der Wohnung eines Mannes an der Karlstraße mehrere Cannabisaufzuchtzelte entdeckt. Dabei handelte es sich um einen Zufallsfund, da die Beamten den 22-Jährigen lediglich aufgesucht hatten, um ihn im Rahmen einer Ermittlung zu einer Unfallflucht zu befragen. Als der Mann jedoch die Tür öffnete, bemerkten sie den typischen Duft von Cannabis. Damit konfrontiert ließ der Mann die Polizei in seine Wohnung, in der sie vier Aufzuchtzelte und die entsprechenden Pflanzen feststellten. Zudem befanden sich mehrere Gerätschaften zur Aufzucht und zum Konsum von Cannabis sowie eine größere Menge bereits getrockneter Pflanzen in der Wohnung.

Die gefundenen Sachen wurden von der Polizei beschlagnahmt. Der deutsche Wohnungsinhaber muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von lp