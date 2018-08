Priestewitz

Ein Quad, ein Mann - und vier Kinder: Die Polizei hat im Landkreis Meißen einen leichtsinnigen Verkehrsteilnehmer getoppt. Der 34-Jährige habe am Mittwoch noch vier Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren an Bord auf seinem Quad gehabt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einen Helm habe niemand getragen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt verboten.

dpa