Freital

Besonders viel Aufwand haben Einbrecher betrieben, die am Freitagabend in einem Einfamilienhaus in Freital auf Beutetour gegangen sind. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die unbekannten Täter auf das Dach des Hauses, entfernten einige Dachziegel, durchbrachen die Dämmung und stiegen so schließlich in das Gebäude ein.

Ob sie danach fündig geworden sind, ist bisher noch nicht bekannt. Auch Angaben über die Höhe des angerichteten Schadens können die Beamten derzeit nicht machen.

Von DNN