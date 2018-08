Bischofswerda

Die Kriminalpolizei sucht im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu Schüssen auf fahrende Autos im Raum Bischofswerda einen wichtigen Zeugen. Es geht um einen Jugendlichen im geschätzten Alter von 14 bis 16 Jahren. Er führte am 18. August, einem Sonnabend, gegen 21 Uhr seinen Hund auf dem Feld zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und dem Schmöllner Weg in der Nähe des Friedhofes aus. Der Junge war den Angaben nach mit einem nicht angeleinten Schäferhund unterwegs und traf dabei vermutlich auf den Täter. Dabei entwickelte sich ein Gespräch. Der Jugendliche wird gebeten, sich bei der Polizei in Bautzen unter der Rufnummer 03591/3560 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von DNN