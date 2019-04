Dippoldiswalde

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.45 Uhr ist es auf der Straße Am Heidepark zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine bislang unbekannte Frau stieß mit einem silberfarbenen Auto gegen einen geparkten Toyota Aygo. Am Toyota entstand dabei ein Sachschaden von circa 1.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Frau entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Angaben zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Wer Angaben zum Unfall oder dem Wagen der Verursacherin machen kann, kann sich bei dem Polizeirevier Dippoldiswalde oder der Polizeidirektion Dresden unter der (0351) 483 22 33 melden.

Von heh