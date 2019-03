Leipzig

Auf der Autobahn 14 bei Leipzig haben am Samstag zahlreiche Auffahrunfälle ein Verkehrschaos im Anreiseverkehr zur Buchmesse ausgelöst. Zwischen 9.30 Uhr und 11.15 Uhr habe es im Bereich zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Naunhof insgesamt zehn Karambolagen gegeben, teilte die Polizei auf Anfrage von LVZ.de mit.

Verletzte gab es nicht, es blieb überall bei Sachschäden. „Die Geschwindigkeit war bei den Zusammenstößen durch den Stau ohnehin meist gering“, sagte Thomas Goly aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei.

Staus und lange Wartezeiten

Autofahrer mussten sich bei der Anreise in Geduld üben und mit Staus rechnen. Auf der A14 dauerte es zwischenzeitlich mindestens 20 Minuten länger. Die Polizei setzte einen Lautsprecherwagen ein, um den Verkehr an den Zufahrtsstraßen zu regulieren. Am frühen Nachmittag rollte der Verkehr auf wieder weitgehend problemlos.

Der Samstag gilt traditionell als der besucherstärkste Tag der Buchmesse, zu der bis Sonntag rund 280.000 Gäste erwartet werden. Die Veranstalter empfahlen am Vormittag, zur Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Autofahrer sollten von der A14 aus Richtung Magdeburg an der Ausfahrt Messe und nicht in Leipzig-Mitte abfahren.

Mit dem Cosplay-Wettbewerb steht am Samstagabend eines der Highlights der Buchmesse an, das viele Kostümierte aus ganz Deutschland nach Leipzig lockt. Zu Lesungen und Gesprächsrunden werden unter anderem Ex-SPD-Chef Franz Müntefering, Sophie Passmann oder Sasa Stanisic erwartet. Am späten Nachmittag wird zudem der „Ungewöhnlichste Buchtitel des Jahres“ gekürt.

Von nöß