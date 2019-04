Rabenau

Bei der Dresdner Polizei sind bisher zehn Hinweise im Fall des Skelettfundes in der Dippoldiswalder Heide eingegangen. Das teilten die Beamten am Montag mit. Eine heiße Spur befindet sich darunter allerdings nicht.

Quelle: Polizei Dresden

Die Polizei hatte am 5. April Bilder des rekonstruierten Gesichts des Toten veröffentlicht und so auf Hinweise von Zeugen gehofft, die bei der Identitätsklärung helfen können. Experten des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt in Magdeburg stellten in Untersuchungen fest, dass der Mann zum Sterbezeitpunkt zwischen 12 und 17 Jahre alt war und mittel- bis dunkelblonde Haare hatte.

Das Skelett hatte ein Pilzsammler im Oktober 2018 gefunden.

Von DNN