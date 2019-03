Potsdam

In einer gemeinsamen Groß-Offensive gegen Grenzkriminalität haben die Landespolizeien von Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern tausende Fahrzeuge kontrolliert. In Brandenburg waren von Dienstag bis Donnerstag 1500 Polizisten sowie Zollbeamte und Kräfte der polnischen Polizei im Einsatz. Bei stationären und verdeckten Kontrollen konnten die Polizisten 44 Straftaten feststellen. Zehn Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Ziel der flächendeckenden Kontrollen war es nach Polizeiangaben, grenzüberschreitende Kriminalität einzudämmen und Strukturen organisierter Kriminalität aufzudecken. Auch die Transportrouten von Diebesgut sollten mit dem Einsatz ausgemacht werden. Unter anderem stoppten die Fahnder einen gestohlenen Mercedes sowie einen gestohlenen BMW.

„Uns war es wichtig, den Menschen ihr gestohlenes Eigentum zurück zu geben“, erklärte Sven Bogacz, Leiter der Polizeidirektion Süd. „Die landesweiten Kontrollen haben gezeigt, dass derartige Kontrollen wichtig sind. Wir werden diese wiederholen.“

Flüchtige Fahrer und Diebesgut

Bei den Fahrzeugkontrollen gab es vereinzelte Zwischenfälle. An der Raststätte Walsleben ( Ostprignitz-Ruppin) durchbrach ein Mann mit einem gestohlenen Mercedes eine Kontrollstelle und floh. Bei Neuruppin hatte der Fahrer einen Unfall. Das Auto landete auf der Seite, der Mann flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Verdächtigen.

Ein weiterer Fluchtversuch ereignete sich im Raum Cottbus/ Spree-Neiße. Ein Mann fuhr mit einem gestohlenen Oberklasse-BMW ohne anzuhalten an einer Kontrollstelle vorbei und flüchtete dann über die Grenze nach Polen. Später stellte eine deutsch-polnische Streife den Tatverdächtigen.

In Schwedt ( Uckermark) wurde Anzeige gegen einen 57-jährigen Mann erstattet, bei dem die Fahnder eine gestohlene Motorsense entdeckten. Auf der A2 nahm die Polizei einen 47-jährigen Polen in Gewahrsam, der ohne Führerschein und unter Einfluss von Kokain unterwegs war. Ein anderer Fahrer wurde am Grenzübergang Forst mit Amphetaminen im Blut erwischt. In seinem Van entdeckten die Fahnder außerdem als Taschenlampen getarnte Elektroschocker, einen Schlagstock, einen Schlagring und eine Sturmhaube.

Von Hannah Rüdiger