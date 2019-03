Riesa

Am Donnerstagabend ist es an der Friedrich-List-Straße zu einem Küchenbrand in einer Dachgeschosswohnung gekommen. Das Feuer brach im Bereich des Herdes aus, wie die Polizei mitteilte. Offenbar war angebranntes Essen die Ursache. bei einem Löschversuch wurde der Wohnungsinhaber leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Von heh