Freital

An der Freitaler Hauptstraße in Weißig hat es am Donnerstagabend gewaltig gekracht, als ein Auto und ein Wildschwein zusammenstießen. Das Tier war auf die Straße gerannt und wurde von der 46-jährigen Fahrerin erfasst. Diese blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an dem Audi beträgt rund 1500 Euro.

Von mb