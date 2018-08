Niederseidewitz

Erneuter Einsatz im Bahretal: Am Montagnachmittag ist in dem Agrarbetrieb in Niederseidewitz, in dem vergangene Woche ein Lager mit 300 Strohballen abgebrannt war, erneut ein Feuer ausgebrochen. Diesmal brannte ein Strohhaufen im Außengelände. Die Polizei warnte vor Sichtbehinderungen auf der A17 durch die Rauchentwicklung. Der Brand war rasch gelöscht.

Eineinhalb Stunden brauchten die Kameraden allerdings, um einen Feldbrand auch in Langburkersdorf zu löschen.

Von Marko Förster