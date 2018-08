Riesa

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte verschiedene Werkzeuge vom Gelände eines Baumarktes in Riesa gestohlen. Vom Areal am Neubauernweg entwendeten die Langfinger laut Polizeiangaben mehrere Akkuschrauber, Bohrmaschinen und Winkelschleifer. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 10 000 Euro.

Von DNN