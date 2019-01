Bad Schandau

Die Wasserschutzpolizei startete am Mittwoch einen ungewöhnlichen Zeugenaufruf: Wer kann Angaben zur Herkunft von silberfarbigen Metallgittern machen?

Ausschlaggebend für den Aufruf waren zwei Funde solcher Metallgitter mit angebautem KG-Rohr DN 250. Eines fand die Wasserschutzpolizei am eigenen Anleger in Bad Schandau unter einem Boot eingeklemmt, am Mittwoch wurde ein baugleiches Gitter aus der Elbe geborgen.

Die Metallgitter haben die Maße 180 Mal 80 Zentimeter und stellen ein gefährliches Hindernis für die Schifffahrt dar.

Wer derartige Metallgitter schon einmal in der Umgebung des Elbufers gesehen hat, Angaben zur Herkunft des Rohrs machen kann oder sogar beobachtet hat, wie die Gitter samt Rohr in die Elbe gelangten, kann sich bei der Wasserschutzpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0351/866 3525 melden.

Von mb