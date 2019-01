Heidenau

In einer Rechtskurve der Pirnaer Straße in Heidenau hat es am Dienstagvormittag gekracht. Der 56-jährige Fahrer eines Smart war in Fahrtrichtung Dresden auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Toyota zusammengestoßen. Der Smartfahrer kam verletzt ins Krankenhaus, sein 51-Jähriger Unfallgegner blieb unverletzt. Die Straße musste wegen der Unfallaufnahme bis kurz nach Mittag gesperrt werden.

Von Marko Förster