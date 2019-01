Pirna

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Pirna, in den insgesamt 4 Fahrzeuge verwickelt waren. Offenbar wollte ein 20-jähriger VW Lupo-Fahrer auf der Dresdner Straße Richtung Heidenau an der sogenannten „Möbel-Graf-Kreuzung“ von der mittleren Spur auf die Linksabbiegerspur wechseln. Dabei kam er ins Schleudern und stieß gegen den, vor ihm an der roten Ampel wartenden, Kia Picanto. Dieser wiederum wurde noch auf einen roten Ford Focus geschoben. Ein Audi auf der linken Spur wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt. Die Bilanz: insgesamt vier Personen wurden ins Pirnaer Krankenhaus gebracht. Darunter der 20-jährige VW-Fahrer, sowie die beiden Kia-Insassen und eine Person aus dem Audi.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu stockendem Verkehr, da die linke und mittlere Spur vor der Kreuzung gesperrt waren. Die Studenten der Verkehrsunfallforschung der TU Dresden nahmen den Unfall für ihre Untersuchungen auf.

Von fg