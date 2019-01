Dessau-Roßlau

Am Bahnhof Roßlau haben Unbekannte vier Männer attackiert und schwer verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Angegriffenen von einer rechten Demonstration in Magdeburg kamen. Sie seien dem rechten Spektrum zuzuordnen, hieß es. Drei von ihnen mussten am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Männer in der Bahnhofsunterführung von mehreren vermummten Personen mit Gegenständen attackiert worden sein. Die Polizei schließt eine politische Motivation des Angriffs nicht aus und sucht nach Zeugen.

Weiterer Angriff bei Kundgebung am Sonntag

Am Sonntagnachmittag versammelten sich an dem Bahnhof nach Angaben eines Polizeisprechers etwa 150 Personen aus dem rechten Spektrum. Anlass dafür sei wahrscheinlich der Vorfall am Vorabend gewesen. Aus der Kundgebung heraus sei ein junges Mädchen angegriffen und leicht verletzt worden, so der Sprecher.

Nach einem Bericht der „Mitteldeutschen Zeitung“ (online) handelt es sich um eine 14-Jährige, die dem äußeren Anschein nach dem linken Spektrum zugehört. Sie habe auf der anderen Straßenseite an der Versammlung vorbei laufen wollen und sei von einer rechten Gruppe verfolgt und angegriffen worden. Diese Details bestätigte die Polizei nicht.

