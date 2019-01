Pirna

Am Samstagabend gegen 17.30 Uhr hat ein 50-jähriger Mercedesfahrer auf der Straße Oberer Platz drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Mann, der unter starkem Alkoholeinfluss stand, war auf dem Hauptplatz in Richtung Posta unterwegs. In Höhe der Quergasse kollidierte er mit einem an der rechten Seite geparkten VW Passat und einem Kia. Infolgedessen wurde der Kia auf einen Audi A4 geschoben. Der Sachschaden an den vier Autos summiert sich auf etwa 12.000 Euro.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Unfallverursacher wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher.

Von Jennifer Georgi