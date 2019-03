Radeberg

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Radeberg ist eine Person verletzt worden. An der Kreuzung Kamenzer Straße/ Großröhrsdorfer Straße waren aus bislang ungeklärter Ursache ein Golf und ein Renault kollidiert. Die Ampelanlage war zum Zeitpunkt des Unfalls in Betrieb.

Die Feuerwehr Radeberg rückte an und sperrte den Kreuzungsbereich soweit ab, dass der Verkehr um die Unfallstelle herumgeführt wurde. Ein Rettungswagen versorgte einen Unfallbeteiligten.

Von DNN