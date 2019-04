Lohmen

Die seit dem 21. März vermisste Annalena H. aus Lohmen ist wieder da. Die 18-Jährige wurde nach einem Zeugenhinweis in Bad Elster aufgegriffen. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, teilte die Polizei mit. Die junge Frau war nach einem Besuch bei ihrer Mutter in Heidenau nicht in ihre Unterkunft in Lohmen zurückgekehrt.

Von fkä