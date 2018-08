Arnsdorf

In Arnsdorf treibt möglicherweise ein Pferdehasser sein Unwesen. Polizisten waren am Mittwochnachmittag zu einer Koppel an der Käthe-Kollwitz-Straße gerufen worden. Eine Pferdebesitzerin meldete zwei verletzte Tiere. Sie hatte sich die Wunden an den Hinterläufen der beiden Stuten nicht erklären können.

Ein ebenfalls herbeigerufener Tierarzt versorgte die Vierbeiner. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von DNN