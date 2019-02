Radeberg

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwangeren Frau auf der Rathenaustraße in Richtung Schillerstraße gekommen. In Höhe der Hausnummer 33 kam es zu einem Auffahrunfall auf den Audi A 3. Dabei war die 18-jährige schwangere Frau auf dem Beifahrersitz nicht angeschnallt und wurde durch den Aufprall nach vorne geschleudert. Dabei rammte sie sich ihre Tasche in den Bauch und stieß mit dem Kopf auf das Armaturenbrett. Bis auf eine leichte Delle haben die Unfallverursacherin und der Audifahrer keine weiteren Schäden festgestellt. Ohne Personalien auszutauschen, einigten sie sich.

Anschließend kam die Beifahrerin des Audis mit Schmerzen im Bauch ins Krankenhaus und wurde nach erfolgter Untersuchung zur Beobachtung in eine Klinik eingewiesen, wie die Polizei mitteilte. Nun bittet die Polizei, dass sich die etwa auf Mitte 40 geschätzte Fahrerin des aufgefahrenen Wagens bei dem Polizeistandort Radeberg oder beim Polizeirevier Kamenz meldet. Im Auto soll noch ein etwa acht- bis zehnjähriger Junge gewesen sein.

Von heh