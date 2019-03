Dresden/Meißen

Wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Diebstahl ist Chris R. vom Dresdner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Die Richter ordneten zudem an, den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Die Therapiezeit wird auf seine Haftstrafe angerechnet.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 24-Jährige im Juli 2018 am Elberadweg bei Meißen eine Frau mehrmals vergewaltigt und sie bestohlen hat. „Die Tat war geplant und nicht spontan“, urteilte die Vorsitzende Richterin Monika Müller.

Der Angeklagte hatte die Vergewaltigung immer bestritten. Er sei das nicht gewesen und er kenne die Frau nicht, hatte er stets gesagt. Diese Behauptung wurde widerlegt, befand das Gericht. Zum einen durch die Aussage des Opfers: „Wir haben selten eine so glaubwürdige Zeugin ohne Belastungseifer erlebt, das war beeindruckend“, sagte die Vorsitzende. Zum anderen wurde die DNS von Chris R. an der Geschädigten und am Tatort gefunden

Die Radebeulerin war am 28. Juli 2018 gegen 18 Uhr mit ihrem Rad an der Elbe unterwegs gewesen. Der Angeklagte beobachtete sie, folgte ihr, sprach sie an und fragte nach einer Elbquerung. Als sie anhielt, zerrte er sie und ihr Rad in ein Sonnenblumenfeld und vergewaltigte sie mehrmals brutal. Die 40-Jährige, die 2016 einen Herzinfarkt erlitten hatte und noch einmal operiert werden sollte, bekam heftige Herzschmerzen und war nicht in der Lage sich zu wehren. Fuhren andere Radfahrer vorbei, hielt er ihr den Mund zu, damit sie nicht schreien konnte. Danach nahm Chris R. ihr Handy und fünf Euro aus ihrer Tasche und verschwand. Das Opfer fuhr in ein Krankenhaus, das Personal informierte die Polizei. Die Frau litt unter Suizidgedanken, die OP musste verschoben werden.

Drei Wochen später wurde Chris R. gefasst. Der 24-Jährige ist geistig behindert und verhaltensgestört. Seine Steuerungsfähigkeit, so eine Gutachterin, war eingeschränkt, nicht aber sein Einsichtsfähigkeit. Er wusste, was er tat und hat darauf geachtet, nicht entdeckt zu werden. „Wir sehen Sie als gefährlich an und befürchten, dass ähnliche Taten wieder passieren“, erklärte die Vorsitzende. „Deshalb müssen sie zur Therapie in die Psychiatrie.“

Von Monika Löffler