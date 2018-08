Leipzig

. Der Leipziger Citytunnel musste am Montagmittag rund eine Stunde für den Bahnverkehr gesperrt werden. Grund war ein verdächtiger Koffer am Bayrischen Bahnhof. „Mitarbeiter der DB Sicherheit haben das Gepäckstück entdeckt“, berichtete Torsten Henkel, Sprecher der Bundespolizei. Weil der Koffer sich keinem Reisenden zuordnen ließ, rückten die Einsatzkräfte an und untersuchten ihn intensiver. „Er war unbedenklich“, so Henkel.

Bei der Bahn sorgte der Einsatz für Behinderungen. Zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr durften keine Züge durch den Tunnel fahren. Die Stationen seien aber geöffnet gewesen.

Der Koffer werde jetzt als Beweismittel mitgenommen und nach Abschluss von weiteren Untersuchungen an das Fundbüro übergeben, wenn sich der Besitzer nicht noch melde. In dem Reisebehälter hätten sich Kleidung und persönliche Dinge befunden.

Von mro