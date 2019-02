Riesa

Eine 18-jährige VW-Polo-Fahrerin hat am Montagabend beim Linksabbiegen von der Straße Am Mühlgraben auf die Oschatzer Straße offenbar ein herannahendes Moped übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 15-jährige Mopedfahrer, sein gleichaltriger Sozius als auch die 18-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Von PS