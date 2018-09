Auf dem Sonnenstein in Pirna haben am frühen Dienstagmorgen mehrere Papier- und Mülltonnen gebrannt. Feuerwehrleute von der Hauptwache und den Ortswehren Altstadt und Copitz mussten anrücken und die vier Behälter löschen. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude des Landratsamtes konnte so verhindert werden.