Bannewitz

Schönes Wetter lockt Läufer und Radfahrer nach draußen. Aus Mangel an Alternativen dient oft die Straße als Weg erster Wahl. Doch immer wieder übersehen Autofahrer die unterlegenen Verkehrsteilnehmer.

So auch Sonntagnachmittag auf der Golberoder Straße in der Ortschaft Goppeln. Bei einem Zusammenstoß wurde ein 45-jähriger Jogger von einem 55-jährigen Autofahrer leicht verletzt.

Der entgegenkommende Mercedes-Fahrer übersah den Läufer am linken Straßenrand und fuhr ihn seitlich an. Am Auto selbst entstand lediglich ein geringfügiger Sachschaden.

Von MH